Architect Wim Quist (91) van Rotterdamse Willemswerf overleden

In 1960 richtte Quist een architectenbureau op in Rotterdam, dat in 1995 werd samengevoegd met Architektenburo Wintermans tot het bedrijf dat het nog altijd is. En tussen 1968 en 1975 was hij hoogleraar aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Daarna was hij Rijksbouwmeester tot 1979.

Juridische strijd

De architect raakte vorig jaar verwikkeld in een juridische strijd met waterbedrijf Evides. Dat bedrijf wilde het pand voor de Drinkwaterleiding Rotterdam verbouwen en nieuwe gebouwen op het terrein zetten. Quist ontwierp het gebouw, dat naast de Van Brienenoordbrug ligt, in 1977. Volgens hem zou het ontwerp door de aanpassingen worden verminkt. De rechter gaf hem in november gelijk en Evides kreeg een bouwstop opgelegd.