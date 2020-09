'Hete herfst' verwacht op brexitgebied, onderhandelingen op scherp

Protestborden tegen een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland - ANP

Na een coronazomer waarin het relatief stil bleef op brexitgebied, staan de verhoudingen nu weer op scherp. In een nog niet gepubliceerd wetsvoorstel lijkt premier Boris Johnson terug te willen komen op eerder gemaakte afspraken. "Het risico dat het mis gaat is fors", zegt correspondent Tim de Wit. De hele dag beheerste een artikel van de Financial Times de gemoederen. Die krant schreef vanmorgen dat de Britse regering een wetsvoorstel wil introduceren dat zou botsen met de afspraken die er in het uittredingsverdrag over Noord-Ierland, staatssteun en douaneheffingen zijn gemaakt.

De EU en het VK hebben in het uittredingsakkoord afgesproken dat er geen grenzen en grenscontroles komen op het Ierse eiland. In het Northern Ireland Protocol is vastgelegd dat Noord-Ierland na de overgangsperiode sommige EU-douaneregels volgt. Dat betekent dat er een douanegrens komt in de Ierse zee.

Brexitdeskundige Rem Korteweg van Instituut Clingendael benadrukt dat het nog niet duidelijk is wat er precies in het nieuwe wetsvoorstel staat. "Misschien worden de onderhandelingen bevroren tot duidelijk is wat er in het wetsvoorstel staat, in een extreem scenario zouden ze kunnen klappen. Zo ver zijn we nog niet", zegt hij. "Maar samenwerking binnen en met de EU valt of staat met het maken van en je houden aan juridische afspraken."

De timing van het Britse voorstel is opmerkelijk. De Britten hebben begin dit jaar formeel de Europese Unie verlaten. Er loopt nu tot het einde van het jaar een overgangsperiode waarin de Britten EU-regels volgen. Ondertussen wordt er gepraat over de toekomstige relatie. Morgen beginnen de gesprekken weer. "We hebben vaker gezien dat er eerst een granaat op tafel wordt gegooid en dat wanneer de stofwolken zijn opgetrokken, het toch mogelijk blijkt om verder te praten", zegt De Wit. "Het verbaast mij ook nogal dat ze zo'n storm veroorzaken tussen Brussel en Londen terwijl ze nu juist moeten zoeken naar een compromis." Onderhandelen Britten in good faith? De hele zomer werd er weinig voortgang geboekt. "Het liep al slecht met de onderhandelingen", zegt Korteweg. "Er was al frustratie bij de EU-onderhandelaar Barnier. Het lijkt wel alsof de Britten in plaats van stapjes voorwaarts steeds twee stappen achteruit zetten. Dat zorgt voor zorg bij de EU: zitten de Britten wel in good faith aan tafel? Het is nog te vroeg om daar ja of nee op te zeggen." Maar Korteweg bekijkt de stap ook vanuit Brits standpunt. "Zij zijn hier de junior partij, de vragende. In zo'n situatie doe je jezelf groter voor", zegt hij. "Als je kijkt naar de retoriek van de Britten, trekken ze ook een rookgordijn op. Ze creëren onzekerheid over wat ze nu gaan doen, en hopen dat dat zorgt dat de EU toegeeflijker wordt. Wat ik frappant vind, is dat ze blijkbaar bereid zijn om hun goede naam op het internationale toneel in de strijd te gooien."

Premier Boris Johnson in gesprek met vertegenwoordigers van de EU. - ANP