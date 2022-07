Volgende mokerslag voor Oranje: ook Miedema test positief op corona

Het Nederlands vrouwenelftal moet voorlopig verder zonder spits Vivianne Miedema. De aanvoerder van Oranje is positief getest op corona en gaat de komende dagen in isolatie. Wanneer zij klachtenvrij is en negatief test, kan zij weer aansluiten bij de selectie. "Helaas kreeg Vivianne (Miedema red.) last van symptomen vanmiddag. Met een positieve test is ze niet beschikbaar morgen. We doen ons best om haar zo goed mogelijk te helpen in isolatie. Slecht nieuws", zuchtte bondscoach Mark Parsons. Groenen en Van Veenendaal Het is de zoveelste tegenvaller voor Oranje en Parsons op het EK. Zondag werd middenvelder Jackie Groenen positief getest op corona en maandag verliet keeper Sari van Veenendaal de selectie met een schouderblessure. Bondscoach Mark Parsons en Dominique Janssen reageren op het slechte nieuws van Vivianne Miedema.

Parsons: "Natuurlijk hebben we het protocol aangescherpt na het nieuws van Jackie (Groenen red.). We wisten al voor het toernooi dat dit kon gebeuren. Voor de rest ziet het er gelukkig goed uit en we zijn klaar voor morgen. Het is een harde klap, maar morgen wacht Portugal, een hele belangrijke wedstrijd." Miedema is topscorer aller tijden in Oranje en maakte afgelopen seizoen in de Engelse competitie meer dan 50 goals voor Arsenal. De speelsters van het Nederlands elftal hielden al meer afstand van anderen. Dat was besloten nadat Groenen positief testte. Na afloop van het eerste groepsduel zochten de internationals contact met familieleden op de tribune.

Jackie Groenen blonk zaterdagavond nog uit namens de Oranjevrouwen tegen Zweden - Getty Images