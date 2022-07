Haarscherpe foto's van heelal: 'Alsof je een nieuwe bril opzet'

De objecten die door Webb in kaart zijn gebracht, zijn niet nieuw. Wel nieuw is de scherpte van de afbeeldingen. "Ik ben erg onder de indruk van wat ik heb gezien", zegt sterrenkundige Lucas Ellerbroek in een reactie. "Het is ongelooflijk hoe snel we hiermee extra informatie krijgen ten opzichte van wat we eerder hadden."

Ellerbroek doelt op de informatie van de beroemde Hubble-telescoop, de voorganger van Webb. "Je kunt het verschil in kwaliteit vergelijken met de camera's op de eerste mobiele telefoons en die van nu. Of met hoe scherp je opeens kunt zien als je slechte ogen hebt en een nieuwe bril opzet. We kunnen nu bijvoorbeeld ook zwakkere lichtbronnen waarnemen en infraroodlicht met een langere golflengte dan Hubble kon detecteren."

Niet één, maar twee sterren

Het meest bijzonder vindt de sterrenkundige de foto van een planetaire nevel waarin een stervende ster te zien is. "Die geeft een beeld van hoe de zon eruit zal zien als die is opgebrand: hij zal niet ontploffen, maar langzaam uitdijen. De nevel is al bekend, omdat de Hubble die ook al in beeld heeft gebracht. Maar nu is het alsof van die Hubble-foto een deken is afgehaald, waardoor je kunt zien wat eronder zit."

Zo was al bekend dat in het midden van de zogeheten Zuidelijke Ringnevel niet één maar twee sterren staan, maar dat was op de Hubble-foto niet te zien. Op de foto van de Webb-telescoop zijn in het midden wel twee lichtbolletjes te ontwaren.

Bekijk hieronder zelf de verschillen tussen de afbeeldingen van Hubble en Webb: