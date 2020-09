Aantal bedrijven met loonsteun vanwege corona gehalveerd

Van de tweede NOW-regeling van de overheid maken veel minder bedrijven gebruik dan van de eerste hulpronde. Het UWV heeft tot eind vorige week aan ruim 63.000 bedrijven die lijden onder de coronacrisis geld uitgekeerd om lonen te betalen. Dat is nog niet de helft van het aantal bedrijven dat aan de eerste regeling meedeed. Die 63.000 bedrijven kregen samen ruim 2,1 miljard euro.

In totaal krijgen ruim 1,3 miljoen werknemers een deel van hun loon via deze tweede NOW-regeling. Bij de eerste regeling was dat twee keer zoveel.

Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen maximaal negentig procent van hun loonkosten door de overheid betaald krijgen via de tweede NOW-regeling. Bedrijven verwachten gemiddeld 46,5 procent omzetverlies te lijden.

Veel minder dan eerste regeling

Aan de eerste NOW-regeling, die liep van 6 april tot 6 juni, deden meer dan 148.000 bedrijven mee. Het verwachte omzetverlies was toen een stuk hoger: 65 procent.

De tweede regeling loopt tot eind september. Bedrijven konden tot 31 augustus een aanvraag indienen. Het eerste voorschot is nu betaald, het tweede voorschot volgt later. Er komt ook een derde NOW. Die duurt langer, 9 maanden vanaf 1 oktober.

Groot Amsterdam en commerciële dienstverlening

Groot Amsterdam is de regio met de meeste bedrijven die steun kregen: 9.203. Daarna volgen Rijnmond (4.761), Midden-Utrecht (3.423) en Haaglanden (2.958).

De sector die de meeste hulp kreeg, was de commerciële dienstverlening met 13.791. Daarna volgt de horeca en catering met 12.568. Op nummer drie staat de detailhandel met 7.193. Tijdens de eerste NOW-regeling was de detailhandel nog de grootste sector met ruim 25.000 geholpen bedrijven.

Veel kleine bedrijven

Veruit de meeste toekenningen, ruim 39.000, gaan naar bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dan volgen bedrijven met 10 tot 25 werknemers: ruim 14.000 toekenningen. Er waren ruim 500 toekenningen voor bedrijven met 250 of meer werknemers.