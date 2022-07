Spanje steunt burgers dankzij extra heffing op banken en energiesector

De Spaanse regering gaat tijdelijk banken en energiebedrijven zwaarder belasten. Met die extra opbrengsten moeten de lage- en middeninkomensgroepen worden geholpen om de stijgende alledaagse kosten het hoofd te bieden.

Door in 2023 en 2024 de belasting voor die twee sectoren te verhogen hoopt de Spaanse regering zo'n 7 miljard euro extra binnen te halen: 4 miljard bij de energiebedrijven en drie miljard bij de banken.

Volgens Sánchez is de inflatie, vooral het gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, de grootste uitdaging voor Spanje. "Het is een ziekte voor onze economie die iedereen raakt, met name de kwetsbaarste groepen."