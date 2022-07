Veelbesproken en weggestuurde Masi vertrekt bij FIA: 'Nieuwe uitdaging'

Michael Masi, voormalig wedstrijdleider in de Formule 1, vertrekt bij autosportfederatie FIA. De Australiër heeft er volgens de FIA voor gekozen om terug te gaan naar zijn thuisland om "dichter bij zijn familie te zijn en nieuwe uitdagingen aan te gaan".

Masi werd in februari uit zijn functie gezet na zijn cruciale rol in de laatste race van vorig seizoen, waarin Max Verstappen wereldkampioen werd. Masi werkte sindsdien in een andere functie bij de FIA.

Bewogen beslissing

Tijdens de laatste race van 2021, de Grote Prijs van Abu Dhabi, besloot Masi na een crash alle achterblijvers tussen leider Lewis Hamilton (Mercedes) en Verstappen (Red Bull) weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen.

De Nederlander profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton nog in, waardoor niet de Brit maar Verstappen wereldkampioen werd. De beslissing van Masi leidde tot grote onvrede bij Mercedes.