Cort Nielsen wint Alpenetappe na wonderlijke finale; Pogacar houdt nét geel

Magnus Cort Nielsen heeft de tiende etappe in de Tour de France op zijn naam gebracht. De Deen was in de rit naar Megève over 148,1 kilometer na een wonderlijke finale de snelste van een grote groep vluchters.

De renner van EF Education maakte deel uit van een groep van 25 man, die zich na ruim een uur koers had gevormd. Ook Dylan van Baarle zat erbij. De Nederlander van Ineos ging de laatste kilometer in als koploper, maar eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats.

Lennard Kämna was een van de vluchters en had lange tijd zicht op het geel. Het peloton hield de schade echter beperkt tot 8.54, waardoor Tadej Pogacar nog net de leiderstrui behield.