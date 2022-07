Ten Hag en Malacia debuteren met ruime oefenzege op aartsrivaal Liverpool

Manchester United miste sterspeler Cristiano Ronaldo, die de tournee door Thailand en Australië 'wegens persoonlijke redenen' aan zich voorbij laat gaan. Hardnekkige transfergeruchten ten spijt, meldde Ten Hag op een persconferentie dat de 37-jarige Portugees niet te koop is.

Ook Tyrell Malacia maakte voor het eerst zijn opwachting bij de 'Red Devils'. De van Feyenoord overgekomen linksback mocht net als Donny van de Beek in de tweede helft invallen en speelde verdienstelijk.

Erik ten Hag had zich geen beter - weliswaar officieus - debuut kunnen wensen bij Manchester United. De trainer zag zijn ploeg in een oefenduel in Bangkok met 4-0 van aartsrivaal Liverpool winnen.

Ook zonder Ronaldo stuurde Ten Hag een sterk elftal het veld in tegen Liverpool. Zijn collega Jürgen Klopp stelde daar veel onervarener team tegenover. Zo stond de pas 17-jarige verdediger Isaac Mabaya in de basis. Hij leidde met zwak wegwerken na 12 minuten de openingstreffer van Jadon Sancho in.

Fraaie goal Fred

Het was de eerste kans van de wedstrijd voor de ploeg van Ten Hag, die in de openingsfase vooral moest verdedigen. Liverpool was vaak dreigend en raakte tot tweemaal toe de paal.

Toch viel ook de tweede treffer aan de overkant. Met een prachtige boogbaal van buiten het strafschopgebied wist Fred Liverpool-doelman Alisson Becker te verschalken.

Na die fraaie 2-0 nam het vertrouwen bij United toe. Ongetwijfeld tot zijn tevredenheid zag Ten Hag hoe zijn ploeg enkele vlotte combinaties op de mat legde en met pressiespel de defensie van Liverpool opjoeg.

Dat leidde kort na een drinkpauze in het snikhete Bangkok tot de 3-0. Rhys Williams verspeelde de bal aan Anthony Martial, die door kon lopen naar het doel en scoorde. Na een flitsende United-aanval trof Diogo Dalot even later de paal.