De toekomst van de EU: 'Er is slecht nagedacht over uitbreiding'

Democratische waarden

De EU kijkt bij het kandidaat-lidmaatschap van een land naar democratische waarden van aspirant-leden. Het gaat dan om onafhankelijke rechters, vrije pers en ruimte voor oppositie.

Van Middelaar: "Niemand in Brussel of in Berlijn, Parijs of Den Haag wil wat we hebben meegemaakt met Polen en Hongarije: landen in de EU die langzaam geen democratie meer zijn en die afglijden naar autocratie."

"Oekraïne heeft nu natuurlijk wel de democratische wil, maar je weet niet hoe dat zich in twintig jaar ontwikkelt. Dat geldt ook voor andere landen in de Balkan, nu Albanië, Kosovo en Bosnië in die wachtkamer zitten. Ik denk dat dat wel een van de grote zorgen is."