Ajax haalt met AZ-aanvoerder Wijndal tweede grote zomeraanwinst binnen

Wijndal is het tweede grote transferdoel dat Ajax deze zomer weet te realiseren. Vorige week werd Steven Bergwijn al overgenomen van Tottenham Hotspur, voor een Nederlands recordbedrag van 31,25 miljoen euro.

Brian Brobbey moet de derde grote aanwinst voor de landskampioen worden, al lijkt het gat tussen het bod van Ajax en de vraagprijs van RB Leipzig groot. Het Manchester United van Erik ten Hag houdt de situatie van Brobbey naar verluidt in de gaten.

De komst van Wijndal geeft de nieuwe trainer Alfred Schreuder meer opties in de defensie. Ajax moet bovendien nog rekening houden met een vertrek van de Argentijnen Lisandro Martínez (die eveneens aan United wordt gelinkt) en Nicolás Tagliafico (die met diverse buitenlandse clubs in verband wordt gebracht).

Wijndal kan vrijdag debuteren

Wijndal kan mogelijk vrijdag zijn officieuze debuut voor Ajax maken. Dan is op De Toekomst een oefenduel met het Belgische KAS Eupen. In die wedstrijd zullen veel internationals voor het eerst in deze voorbereiding hun opwachting maken.

Zondag vertrekt Ajax op trainingskamp naar Oostenrijk. Daar wordt geoefend tegen Red Bull Salzburg en Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. Een week na dat laatste duel (op 30 juli) begint het seizoen officieel voor Ajax met het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.