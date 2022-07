Olympiër Schloesser moet bij World Games ouderwets het bos in om te schieten

Wie niet beter weet, zou denken dat een aantal jagers de heuvel in het bos afdaalt na afloop van de jacht. Vier vrouwen lopen achter elkaar, met hun pijlen aan de riem en hun (recurve)boog in de hand, het bospad af. De klus in Avondale Park in Birmingham, Alabama is geklaard. Het enige dat ontbreekt is een dier, als prooi op hun rug. Het doelwit van de vrouwen was geen dier, maar het middelste, gele gedeelte van de blazoenen die her en der in het bos zijn opgesteld. Een schietparcours dat is uitgezet voor de World Games. Onder de vrouwen die terugkeren uit het bos is de Nederlandse handboogschutter Gaby Schloesser. Zij doet op het multi-sportevenement in de Verenigde Staten mee aan het onderdeel field recurve (veldschieten), een discipline die nieuw is voor de van oorsprong Mexicaanse Schloesser. "Ik heb me gekwalificeerd bij het EK in Kroatië vorig jaar. Dat was mijn eerste wedstrijd op dit onderdeel. Ik wist op dat moment niet dat het een ticket voor de World Games op zou leveren, toen ik erachter kwam was dat natuurlijk een mooie verrassing." Passen en meten Ze wordt in de Verenigde Staten gecoacht door haar man Mike Schloesser, die al meer ervaring heeft in de discipline. "Normaal schiet Gaby vanaf 70 meter op een doel, het onderdeel recurve dat mensen kennen van de Olympische Spelen. Nu moet ze het bos in om vanaf verschillende afstanden te schieten. Soms ook iets omhoog of omlaag of schuin." Gaby Schloesser debuteerde vorig jaar op de Spelen. Op het onderdeel gemengd won ze een zilveren medaille met Steve Wijler, het was de eerste medaille van TeamNL in Tokio.

Wat zijn de World Games? De World Games zijn grofweg de Olympische Spelen voor niet-olympische sporten en onderdelen. Net als de Spelen vinden ze om de vier jaar plaats. Het evenement werd voor het eerst gehouden in 1981 en wordt georganiseerd door de Internationale Vereniging voor Wereldspelen (IWGA), met steun van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Bij field recurve op de World Games is het meer passen en meten en inzicht krijgen in de afstand naar het doel. Gaby Schloesser: "Het is echt een hele andere specialiteit, maar voor mij super interessant om dit te leren." Nadat ze de kwalificatieronde als zevende had afgesloten, slaagde Schloesser er een dag later niet in door te dringen tot de halve finale. Ook Mike Schloesser viel niet in de prijzen. Op het onderdeel compound target strandde hij in de kwartfinale, waarin de Indiër Abhishek Verma scherper bleek. Eigen vlees Field recurve doet denken aan het echte jagen. Met pijl en boog je eigen vlees schieten. Iets wat veel Amerikanen nog steeds doen. In de bossen van Alabama bijvoorbeeld trekken ze eropuit. In sommige families is er strijd of het wel telt als je dieren met een geweer treft, in plaats van met pijl en boog. "Er worden wereldwijd jaarlijks 40 miljoen bogen verkocht, hoofdzakelijk in Amerika", weet Mike Schloesser. "Door die traditie is de sport hier echt groot. Als je wilt, kun je hier ieder weekend een toernooi schieten." Dat de World Games in het jaagland bij uitstek worden gehouden is daarom speciaal. "Er is nu best wat aandacht voor onze sport, vanuit het publiek en de media. Dat is goed voor het handboogschieten."

Mike Schloesser telt de scores - Discover the Games/Walter Tempelman