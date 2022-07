Rechter stuurt makers antisemitische graffiti Berghuis naar Holocaustmonument

Twee Feyenoordsupporters moeten van de rechter in Rotterdam een bezoek brengen aan het Nationaal Holocaustmonument in Amsterdam. Beiden mannen hadden in juli vorig jaar op een muur in Rotterdam-Crooswijk een antisemitische spotprent gemaakt van voetballer Steven Berghuis in een concentratiekamppak.

Dat gebeurde kort nadat Berghuis zijn overstap van Feyenoord naar Ajax bekend had gemaakt. Bij de tekening stond de tekst 'joden lopen altijd weg'. Het Openbaar Ministerie had gevraagd om een taakstraf van 60 uur vanwege groepsbelediging.

De Rotterdamse rechter noemde dat op zich een juiste straf, maar kwam met een alternatief. Het tweetal moet met een medewerker van het CIDI of de Rotterdamse Liberaal Joodse Gemeente naar het monument in Amsterdam waarop alle namen staan van de Nederlandse slachtoffer van de Holocaust. "U moet daar een verslag van maken met foto's", zei de rechter, aldus de regionale omroep Rijnmond. De taakstraf van 60 uur wordt voorwaardelijk.

'Ongevoelig'

De rechter noemde beide verdachten "ongevoelig" omdat zij in appverkeer lacherig deden over de commotie die destijds ontstond. "U begrijpt niet wat dit betekent voor overlevenden van de Holocaust en de nabestaanden. Dit dreunt nog generaties lang door."

De verdachten weten nog niet of zij de straf aanvaarden of dat zij in hoger beroep gaan. Zij hebben steeds gezegd dat anderen de antisemitische elementen hebben geschilderd en dat zij alleen een spotprent wilden maken.