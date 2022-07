Eerste Kamer stemt in met CETA-handelsverdrag met Canada

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het CETA-handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De vier coalitiepartijen, de PvdA en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) stemden voor en daarmee was er een meerderheid.

In 2020 werd al eens over het verdrag gestemd. Toen was de PvdA tegen, waardoor de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie destijds geen meerderheid in de Eerste Kamer kreeg.

De sociaaldemocraten hebben hun bezwaren inmiddels opzij geschoven. PvdA-senator Koole noemde CETA in een stemverklaring "niet ideaal", maar meent dat het na bepaalde wijzigingen bijdraagt aan "een vreedzame, eerlijke en duurzame wereld".

Ook de OSF is van mening veranderd. Senator Raven zei dat de wereld sinds de vorige stemming is veranderd, onstabieler is geworden, en dat nu het moment bij uitstek is om voor dit soort verdragen te stemmen.

GroenLinks, de partij waarmee de PvdA volgend jaar één fractie wil vormen in de Eerste Kamer, stemde vandaag wel opnieuw tegen. Dat geldt ook voor de overige oppositiepartijen.