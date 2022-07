Manager vrouwenvoetbal Van de Ven emigreert, KNVB vindt met Reichardt opvolger

Reichardt speelde bij ADO Den Haag, Ajax en West Ham United en was bestuurslid van ADO Den Haag Vrouwen. Ze werkt nu nog als statistisch onderzoeker bij het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), behaalde een PhD psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgt momenteel een master sportmanagement bij de UEFA die voetballers na hun actieve loopbaan voorbereidt op een managementfunctie.

Stap verder

"We zijn erg tevreden met de komst van Lucienne als opvolger van Kirsten", zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. "Mede dankzij Kirsten heeft het vrouwenvoetbal zich de afgelopen vijf jaar uitstekend ontwikkeld."

"Toen we wisten dat ze weg zou gaan, zijn we op zoek gegaan naar iemand die het vrouwenvoetbal weer een stap verder kan brengen. Iemand die recent op topniveau heeft gespeeld, het vrouwenvoetballandschap goed kent en bestuurlijke ervaring heeft. Lucienne past in dit profiel en in onze gesprekken heeft ze ons ervan overtuigd dat zij de geschikte persoon is om het stokje van Kirsten over te nemen."

Reichardt vindt het een uitdaging om het vrouwenvoetbal in Nederland verder te laten groeien. "Voortbordurend op de stijgende lijn die nu is ingezet, willen we een strategie ontwikkelen met een focus op meer vrouwen in het voetbal en een nog sterkere Vrouwen Eredivisie."