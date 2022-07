Hockeycoach die nooit benaderd werd door Nederland kan Oranje dwarsbomen op WK

De Nederlandse hockeysters zien vanavond in Amstelveen in de kwartfinales van het WK een bekend gezicht in de 'vijandelijke' dug-out. Tegenstander België staat onder leiding van succescoach Raoul Ehren, die jarenlang de successen aaneenreeg bij de vrouwen van Den Bosch.

Hij kent de Nederlandse speelsters, met name die van Den Bosch, dus goed. Maar dat kan volgens hem ook een nadeel zijn, want zij kennen hém ook heel goed. Ehren: "Als Nederland in topvorm is, winnen ze van iedereen met vijf goals verschil. Maar mocht er zand in de motor komen, dan grijpen wij natuurlijk onze kans."

Nooit benaderd door Nederland

'Wij' is voor Brabander Ehren dus België. Maar had dat niet gewoon Nederland moeten zijn? Gezien al zijn successen met de vrouwen van Den Bosch, waaronder negen landstitels op rij, mag het best opmerkelijk genoemd worden dat Ehren nooit is benaderd om het stokje van Alyson Annan over te nemen bij de Nederlandse vrouwen. De keuze viel op Paul van Ass.

Zelf heeft Ehren er geen problemen mee dat hij nooit is gevraagd. Hij verlengde bij België niet voor niets zijn contract tot en met de Olympische Spelen van Parijs, die over twee jaar plaatsvinden.

"Ik ben heel blij met waar ik nu zit. We zijn met een schitterend project bezig en het is geweldig om te zien hoe het team zich ontwikkelt. Ik heb het erg naar mijn zin. Ons doel is een medaille op de Spelen van Parijs en dit WK is een goede voorbereiding daarop."