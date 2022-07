Gestolen 'Bloed van Jezus' afgeleverd bij kunstdetective Arthur Brand

"Dit overstijgt het kunstzinnige, het is specialer dan elke andere vondst." Kunstdetective Arthur Brand is nog steeds onder de indruk van wat er voor zijn voordeur is gezet: een relikwie met daarin twee buisjes waarin bloed van Jezus Christus zou zitten. De Telegraaf berichtte er vandaag als eerste over.

Brand is wel wat gewend. Zo haalde hij onder meer de Hitler-paarden boven water, een ring van Oscar Wilde en een schilderij van Picasso. Maar al die vondsten hadden niet zo'n emotionele waarde voor hem als het Bloed van Jezus, zei Brand in het NOS Radio 1 Journaal. "De materiële waarde is niet zo groot, maar dit is het heiligste van het heiligste", stelt de kunstdetective. Het bloed werd volgens de mythe na de kruisiging opgevangen door Jozef van Arimathea, toen Jezus' zijde werd doorstoken met een lans.

De relikwie, een goudkleurig mini-kerkje versierd met blauwe stenen, werd begin vorige maand gestolen uit de kathedraal van Fécamp in Frankrijk. In meer kerken in Europa zou bloed van Jezus worden bewaard, zoals in de Heilig Bloedbasiliek in Brugge. In de Sainte-Chapelle in Parijs wordt niet alleen 'Heilig Bloed' bewaard, maar ook andere relikwieën van Christus, zoals de doornenkroon die Jezus droeg toen hij werd gekruisigd.

Vloek in huis

"Ik wist dat de relikwie gestolen was, maar er werd niet veel ruchtbaarheid aan gegeven om te voorkomen dat de dief in paniek zou raken en 'm weg zou gooien", zegt Brand.

De dief heeft de relikwie volgens de kunstdetective aan een vriend gegeven en toen die erachter kwam wat het was, heeft hij hem weer aan een vriend van hem gegeven. "En toen ook die wist wat hij in huis had, is via een beveiligd mailadres contact met mij gezocht. Want of je nou gelovig bent of niet, het is toch een soort vloek om deze gestolen relikwie in huis te hebben."

De relikwie werd bij Brand voor de voordeur gezet. Hij heeft 'm nu veilig opgeborgen en een speciaal team van de politie komt de relikwie ophalen. "En daarna worden een paar Fransen heel blij gemaakt", zegt Arthur Brand.