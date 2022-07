Vanavond op tv: 1 euro = 1 dollar waard • Nieuwe uitdagingen voor de EU • Miljarden jaren terug in de tijd

Waarde euro daalt De waarde van de euro is de laatste weken ten opzichte van de dollar zo hard gedaald dat beide munten momenteel ongeveer evenveel waard zijn. Dat is voor het eerst sinds 2002. In 2008 had 1 euro nog een waarde van 1,60 dollar. Wat gaan we merken van de lagere waarde van de euro? Te gast is econoom Mathijs Bouman.

Nieuwe uitdagingen voor de EU Sinds de inval in Oekraïne door Rusland ziet de wereld er compleet anders uit. Oekraïne is versneld kandidaat-lid geworden van de EU, zonder dat er is nagedacht over de gevolgen op de lange termijn als het land straks definief lid is. Want naarmate het bondgenootschap verder uitbreidt, worden de onderlinge verschillen groter. Ook de macht binnen de EU verschuift. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? We spreken erover met EU-deskundige Luuk van Middelaar.