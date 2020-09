Utrecht verbijsterd door uitstel eerste competitieduel omwille CL-belang AZ

De eerste wedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen tussen FC Utrecht en AZ aanstaande zaterdag gaat niet door. De KNVB heeft de wedstrijd op verzoek van AZ uitgesteld. Volgens FC Utrecht wordt de wedstrijd op 27 december ingehaald.

De Alkmaarders hadden om uitstel gevraagd om zich beter te kunnen voorbereiden op het duel met Dinamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League. Die wedstrijd in Kiev is drie dagen later, op dinsdag 15 september.

De KNVB spreekt van een lastige beslissing: "We begrijpen dat dit voor de supporters en voor FC Utrecht vervelend is op zo'n korte termijn. We hebben het verzoek van AZ ingewilligd omdat we in het kader van de veranderagenda twee jaar geleden met alle clubs gezamenlijk hebben besloten om Europees spelende clubs zo veel mogelijk voorrang te geven."

Utrecht verbijsterd

FC Utrecht zegt in een reactie "enorm teleurgesteld" te zijn over het besluitvormingsproces. "Dat de KNVB zo kort voor deze wedstrijd, vijf dagen voor de aftrap, besluit tot uitstel over te gaan is voor ons onbegrijpelijk en teleurstellend. Zeker in deze tijd, waarin zoveel voorbereidingen getroffen moeten worden in het kader van de Covid-19-protocollen", zegt algemeen directeur Thijs van Es.

Van Es zegt dat Utrecht uiteraard alle ruimte gunt aan AZ om zich optimaal voor te bereiden op de wedstrijd in Oekraïne, maar hij verbaast zich erover dat dit scenario niet al drie weken eerder is bedacht. "Dat er nu besloten wordt om de wedstrijd van aanstaande zaterdag uit te stellen, laat ons verbijsterd achter."