Etappe 10: in finishplaats Megève gaat niet altijd alles even goed

Althans, hellinkjes, in de ogen van de gemiddelde profrenner in de Tour wellicht. De laatste top is de Montée de l'altiport de Megève, van de tweede categorie. Die klim is met 19,2 kilometer aan de lange kant, maar met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,1 procent eerder afmattend dan uitputtend. Mondain skioord Megève is een mondain skioord dat in de jaren twintig van de vorige eeuw tot bloei kwam doordat de familie Rothschild besloot zijn wintersportvakanties daar te vieren. Tegenwoordig kun je in Megève terecht voor bijzondere evenementen als de Snow Golf Cup, een golftoernooi in de sneeuw, en de Megève Polo Masters, een polotoernooi in de sneeuw.

Te paard achter een oranje bal aan tijdens de veertiende editie van de Megève Polo Masters - AFP

Eén keer eerder was Megève een finishplaats in de Tour. De achttiende etappe in 2016, een klimtijdrit van 17 kilometer, liep van Sallanches naar Megève. Tom Dumoulin was de grote favoriet, maar hij moest 21 seconden toegeven op de latere Tourwinnaar Chris Froome. Wat wielerfans zich wellicht ook nog kunnen herinneren, is de lastige bocht die de renners aan het einde van die tijdrit tegenkwamen. Herman van der Zandt wist dat sowieso nog wel.

Herman van der Zandt blikt in zijn dagelijkse rubriek vooruit op de tiende etappe van de Tour de France. Een rit van 148 kilometer van Morzine naar Megève. - NOS

Twee jaar geleden was Megève twee dagen achter elkaar finishplaats in het Critérium du Dauphiné. De tumultueuze vierde etappe leverde de eerste profzege op voor Lennard Kämna. Drama voor Jumbo-Visma Voor Jumbo-Visma was het een dramatische dag: Primoz Roglic, de leider in het klassement, én Steven Kruijswijk kwamen lelijk ten val. Kruijswijk moest de strijd meteen staken met een ontwrichte schouder, Roglic besloot de volgende ochtend om niet meer van start te gaan. Is dat een slecht omen voor de etappe van vandaag? Misschien niet, want een dag later won Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss de slotetappe.