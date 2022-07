Witte Huis: Iran gaat bewapende drones leveren aan Rusland

Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden.

Of er al drones zijn geleverd aan de Russen, is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel zeggen de Verenigde Staten over informatie te beschikken waaruit blijkt dat Iran deze maand nog dronetrainingen gepland heeft staan voor Russische troepen.

Volgens Washington blijkt uit de Iraanse leveringen dat het Russische wapenarsenaal flink wordt geraakt door de aanhoudende bombardementen in Oekraïne.

Jemen

Drones spelen een belangrijke rol in de strijd in Oekraïne. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt op verkenningsmissies en bij raketaanvallen. Ook worden drones regelmatig uitgerust met kleine explosieven om tegen vijandelijke troepen te gebruiken.

Het kabinet maakte onlangs per ongeluk bekend dat Nederland drones aan Oekraïne levert. Ook onder meer de VS en Turkije leveren drones aan het land.

De bekendmaking over het Iraanse voornemen om drones te leveren aan Rusland, komt aan de vooravond van een bezoek van president Biden aan Israël en Saudi-Arabië. Iran, en dan met name het Iraanse nucleaire programma, zal daarbij nadrukkelijk besproken worden. Sullivan zei ook dat Iran eerder dit soort drones leverde aan de Houthi-rebellen in Jemen, die ze gebruikten voor aanvallen op Saudi-Arabië.