Eerste beeld James Webb-ruimtetelescoop geeft scherpe nieuwe kijk op heelal

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste kleurenafbeelding getoond die de nieuwe James Webb-ruimtetelescoop van de kosmos maakte. Het gaat om het "diepste" kijkje in het universum ooit. Ruimtevaartorganisaties NASA (VS), ESA (Europa) en CSA (Canada) publiceren morgen meer afbeeldingen. Het beeld toont een deel van de ruimte, nog dichter bij het ontstaan van het universum en de randen van de kosmos dan ooit is waargenomen. Niet eerder keek de mensheid zo diep het universum in. Te zien zijn extreem ver verwijderde sterrenstelsels, die zich op 4,6 miljard lichtjaar van de aarde bevinden. Het sterrenstelselcluster op de plaat, SMACS 0723, is op de lang belichte opname gedetailleerd in beeld gebracht. De Amerikaanse president Biden zag de afbeelding als eerste op een briefing in het Witte Huis. "Deze beelden gaan de wereld eraan herinneren dat Amerika in staat is tot grote dingen. En ze gaan het Amerikaanse volk, in het bijzonder onze kinderen, eraan herinneren dat er niets is wat we niet kunnen", zou hij gereageerd hebben. Hubble De James Webb-ruimtetelescoop kostte 10 miljard dollar (9,93 miljard euro) om te bouwen. Het is de grootste en krachtigste ruimtetelescoop ooit en werd gebouwd als opvolger van de beroemde Hubble. Op Eerste Kerstdag vorig jaar werd de James Webb gelanceerd van een platform in Frans-Guyana, in Zuid-Amerika. Na ongeveer een maand bereikte de telescoop een afstand van 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Daarna begon een tijdrovend proces van het precies afstellen van de instrumenten en uitvouwen van de spiegels. Ook werden alle systemen getest en werden onderdelen aan boord afgekoeld, onder meer door een zonnescherm ter grootte van een tennisveld.

De telescoop bestaat uit achttien zeshoekige spiegels. Die zitten aan elkaar vast, maar kunnen ook los van elkaar bewegen om het beeld zo scherp mogelijk af te stellen. De spiegels zijn gemaakt van beryllium, dat goed bestand is tegen kou, en een heel dun laagje goud van 100 nanometer dik. Dat is duizend keer dunner dan een menselijke haar. Met het goud is de telescoop beter in staat om infrarood licht waar te nemen. Wetenschappers willen de telescoop gebruiken om zo ver als mogelijk te kijken. Het plan is om een beeld te krijgen van de oerknal, het ontstaan van het heelal, zo'n 13,7 miljard jaar geleden. Ook willen wetenschappers inzoomen op kosmische objecten die zich dichter bij aarde begeven. Verder moet de James Webb zoeken naar planeten waarop leven mogelijk is. Zo zag de lancering van de James Webb eruit: