Door prestatiecultuur bij Ajax wordt 'de rest' niet gezien: 'Heel gevaarlijk'

Volgens Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal van Ajax, ligt de grote oorzaak van de angstcultuur bij de Amsterdamse club aan het prestatieklimaat. "Een risico van dat alles om die prestaties gaat, is dat de rest niet gezien wordt. Dat is heel gevaarlijk." Koster lichtte maandag eerdere uitspraken van haar toe over het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars, de oud-directeur voetbalzaken van Ajax. In de documentaireserie Op weg naar de Top zei de oud-speelster van Ajax (2012-2017) dat de verhalen over Overmars al langer rondgingen. "Je zegt er niets over omdat je weet, het is toch de technisch directeur en je kunt het niet hardmaken. Je komt in een omgeving waarin veel mensen al zeggen: wat doen die vrouwen hier?", zei ze in de documentaire. Intern besproken Koster was daarmee één van de eerste medewerkers van Ajax die zich expliciet uitliet over de zaak-Overmars. Hoe is er bij Ajax gereageerd op haar optreden? "Intern besprak ik het al. Vanaf het moment dat het naar buiten kwam, is er een aantal momenten geweest dat het personeel bij elkaar kwam. Vrouwen kwamen ook bij elkaar. Daar besprak ik al hoe ik tegen de wereld aankeek. Toen heb ik dit ook aangegeven, dat ik het wist. Of wist... Je wist van het verhaal af."

Daphne Koster in mei op de tribune in de Kuip bij Feyenoord-Ajax in de Eredivisie Vrouwen - ANP

Koster denkt wel te weten waarom het gedrag van Overmars zo lang binnenskamers bleef. "Je wilt ergens bij horen en je voelt eigenlijk dat een groot gedeelte van de omgeving je liever weg wil hebben en je niet omarmt. Vrouwen werden niet gezien als onderdeel van de voetballerij of van de club." "Daar ga je je dan ook naar gedragen", vervolgt ze. "Dat we maar beter onze mond kunnen houden. Of we kunnen het maar beter niet bespreekbaar maken." Vrijuit spreken Volgens Koster heeft Ajax volledig meegewerkt aan de documentaireserie, die gaat over de opkomst van het vrouwenvoetbal. Zo kon ze vrijuit spreken en alle vragen beantwoorden. "Ik heb gelijk aangegeven dat dit gaat over de cultuur waarmee de vrouwen te maken hebben in de voetballerij. Als ik mezelf eerlijk in de spiegel wil aankijken, dan kan ik zo'n vraag niet ontwijken. En dit was dan wel een incident, maar het is iets waarmee alle vrouwen te maken hebben." Ajax liet begin mei weten dat de club werkt aan een cultuurverandering na het grensoverschrijdende gedrag van Overmars. Dit alles na de uitkomsten van een door Ajax ingehuurd onderzoeksbureau.

Edwin van der Sar in gesprek met Marc Overmars - ANP