Begrip voor Djokovic' frustratie, maar geen clementie: 'Dit zijn de regels'

De diskwalificatie van Novak Djokovic op de US Open houdt de tenniswereld flink bezig. De Servische nummer 1 van de wereld sloeg zondagavond uit frustratie een bal weg en raakte daarmee een lijnrechter. Van opzet leek geen sprake, maar dat maakte voor het oordeel van de hoofdscheidsrechter niet uit: Djokovic werd zonder pardon uit het toernooi gezet.

"Hoe onfortuinlijk ook, het is een terechte beslissing. Je weet als tennisser dat dit het risico is. Als je iemand raakt, dan is het klaar", zegt voormalig tennisprof John van Lottum. "Hij is zich heel even, een seconde misschien, niet bewust geweest van de gevolgen. Dat zag je aan zijn reactie. Maar het was al te laat."

Ook Dries Crama, hoofdscheidsrechter van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, spreekt van een terechte diskwalificatie. "Dit zijn de officiële regels, of je nu nummer 1 of nummer 300 bent. Je komt niet aan lijnrechters, scheidsrechters of publiek. En hij heeft een enorme voorbeeldfunctie naar de jeugd. Het is evenwel verschrikkelijk voor iedereen. Voor Djokovic, het toernooi en de lijnrechter."