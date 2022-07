Rechtspraak krijgt meer geld, 155 miljoen om overbelasting op te lossen

Het kabinet trekt extra geld uit om de capaciteitsproblemen bij de rechtspraak op te lossen. De komende jaren wordt er 155 miljoen euro per jaar besteed aan het aantrekken van nieuwe rechters en rechtbankpersoneel. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt.

De werkdruk onder rechters is groot. In 2020 gaven rechters aan tienduizenden strafzaken te moeten uitstellen omdat er geen plek is in de rechtbanken.

Met het extra geld moeten de doorlooptijden worden verkort. Ook gaat een deel naar vereenvoudiging van de procedures via wijkrechtspraak. Mensen worden dan door een rechter bij hen in de buurt geholpen. Een ander deel gaat naar digitalisering en het toegankelijk maken van gerechtelijke procedures en rechterlijke uitspraken.

Steeds complexer

"De druk op de rechtspraak is ook vergroot door onvoorziene situaties als het uitbreken van de coronacrisis, rechtszaken die steeds complexer worden en de nasleep van de kinderopvangtoeslagenaffaire", zegt het ministerie.

Ook de grote rechtszaken tegen de georganiseerde criminaliteit, zoals het Marengoproces, vergen veel inzet van mensen en middelen bij de rechtbanken.