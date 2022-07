Oorlog of niet, de Oekraïense voetbalcompetitie gaat volgende maand weer beginnen

De laatste wedstrijden in de Oekraïense Premjer Liha werden in december afgewerkt. In februari werd besloten dat de competitie werd stilgelegd en in april werd de stekker definitief uit het lopende seizoen getrokken. Sjachtar Donetsk was op dat moment koploper, maar de bond besloot geen kampioen uit te roepen.

Op basis van de stand in april zijn wel de tickets voor Europees voetbal verdeeld. De Oekraïense clubs doen 'gewoon' mee in de Europese toernooien. Zo speelt Dinamo Kiev volgende week in Polen een 'thuiswedstrijd' tegen het Turkse Fenerbahçe, in de voorrondes van de Champions League.

Veel internationale spelers hebben Oekraïne verlaten. Voormalig Ajacied David Neres vertrok deze zomer naar Benfica, zonder een officiële wedstrijd voor Sjachtar te hebben gespeeld.

Andere sporten

Minister Goetsait wil naast het voetbal ook andere nationale kampioenschappen hervatten. "Wij blijven strijden en juichen. We bewijzen voortdurend dat Oekraïne een natie van winnaars is."