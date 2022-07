Wiegmans Engeland vernedert Noorwegen met recordzege (8-0) en gaat naar kwartfinales

Engeland heeft maandag laten zien waarom het tot de topfavorieten voor de Europese titel wordt gerekend - en waarom de ploeg misschien wel als dé favoriet moet worden beschouwd.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman plaatste zich voor de kwartfinales en liet in Brighton werkelijk geen spaan heel van Noorwegen, dat met sterren als Ada Hegerberg en Guro Reiten toch als gevaarlijke outsider wordt gezien: 8-0. Het is de grootste overwinning ooit op een EK.

Engeland was het EK woensdag voor eigen publiek stroef begonnen met een benauwde zege op Oostenrijk (1-0). Tegen Noorwegen, de nummer elf van de wereld, gooide het thuisland alle schroom van zich af.

Zes goals in eerste helft

Het duel werd vooraf bestempeld als topaffiche in groep A tussen twee gelijkwaardige teams, maar daar was niets van terug te zien. De ontketende Engelsen legden de onthutsend zwakke Noren met zes doelpunten in de eerste 45 minuten al over de knie.