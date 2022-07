Op 5 september wordt duidelijk wie Johnson opvolgt als leider Tories

De Britse Conservatieve Partij maakt op 5 september bekend wie Boris Johnson opvolgt als leider en daarmee ook als premier van het Verenigd Koninkrijk. Het zogenoemde 1922 committee dat het tijdspad voor de leiderschapsrace bepaalt, heeft vandaag de spelregels bekendgemaakt.

"We hebben een boel tijd nodig voordat we de uitslag bekend kunnen maken", zegt commissievoorzitter Graham Brady. Er is wel enige haast geboden bij het vinden van de nieuwe leider. Niet alleen vanwege de hoge kosten van levensonderhoud voor de Britten waar actie op moet worden ondernomen vanuit 10 Downing Street. Ook vanwege het ongemak dat er heerst over het feit dat Johnson wil aanblijven als waarnemend premier totdat er een nieuwe leider is gekozen.

Op dit moment hebben elf Conservatieve parlementsleden gezegd partijleider te willen worden. Onder hen minister Liz Truss van Buitenlandse Zaken, oud-minister van Financiën Rishi Sunak, de huidige minister van Financiën Nadhim Zahawi, staatssecretaris Penny Mordaunt voor Handel, minister voor Kansengelijkheid Kemi Badenoch en de voormalige ministers van Volksgezondheid Sajid Javid en Jeremy Hunt. Nieuwe potentiële leiders moeten zich uiterlijk morgen aanmelden.

Dit zijn enkele bekende gezichten: