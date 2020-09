Schiphol wil dat reizigers overal een mondkapje dragen

Schiphol vraagt reizigers vanaf vandaag op alle plekken op de luchthaven een mondkapje te dragen. Gezichtsbedekking is tot nu toe alleen verplicht bij de incheckbalies, de beveiliging, de paspoortcontrole en op de pieren, maar de luchthaven wil dat iedereen vanaf de aankomst tot het vertrek de mond bedekt, zoals bij de winkels en rond het treinstation.

Het is een "zeer dringend verzoek", maar geen verplichting. Dat zou de overheid moeten bepalen. "We hebben het kabinet gevraagd de algehele plicht in te voeren", laat een woordvoerder weten.

Schiphol zegt hiermee de richtlijnen te willen volgen van de Europese luchtvaartautoriteit EASA en het ECDC, de Europese equivalent van het RIVM. Ook moet een algehele mondkapjesplicht voor meer duidelijkheid bij de reizigers zorgen.

Daarnaast handhaaft Schiphol de bestaande coronamaatregelen, zoals spatschermen en een omroepbericht dat reizigers erop wijst dat ze voldoende afstand moeten houden. Ook zijn op alle vloeren markeringen voor looprichtingen aangebracht. Reizigers die uit oranje gebieden komen, kunnen zich laten testen in een speciale teststraat.

De mondkapjesplicht geldt ook in het vliegtuig, maar luchtvaartmaatschappijen zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving daarvan. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven hun mond niet te bedekken.