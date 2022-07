Doodgeschoten man Rotterdam is 'dj en producer Siki Martina'

De 31-jarige man die gisteravond bij het Rotterdamse metrostation Coolhaven werd doodgeschoten, is producer Siki Martina. Dat melden verschillende media, mede op basis van berichten op sociale media van zijn naasten.

Martina was werkzaam als dj en producer. Zo werkte hij als producer aan nummers van Frenna en Rich Kalashh en was hij de dj van rapper SXTEEN. Ook was hij genomineerd voor beste producer bij de Grote Prijs van Rotterdam.

'Mijn hart huilt'

Daarnaast was hij de vriend van zangeres Sarita Lorena, die dit seizoen deelnemer is van het programma Beste Zangers, meldt Rijnmond. Via Instagram laat ze weten dat ze rouwt om het overlijden van haar vriend. "We hebben elkaar vele dingen beloofd. Een daarvan was dat we samen oud zouden worden. Mijn hart huilt."

Ook platenlabel Zurich Musiq, waar Martina werkte, deelt het nieuws van zijn overlijden. "Diepbedroefd delen we hierbij mede dat op 10 juli 2022 onze zeer dierbare broeder, Siki Martina, plotseling van ons is heengegaan."

Ook Frenna reageert via Instagram op het overlijden van Martina: "Rest up young king".

Donkere auto

De schietpartij gebeurde gisteravond rond 21.30 uur op de parkeerplaats naast het metrostation. Hulpverleners hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar tevergeefs.

Getuigen zeggen tegen de politie dat een donkere auto na de schietpartij wegreed. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.