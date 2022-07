503 gevallen van apenpokken, vaccineren risicogroepen 'moet sneller en breder'

In Nederland zijn 503 gevallen van apenpokken vastgesteld, 101 meer dan vorige week donderdag. Het is de grootste toename sinds mei, toen het virus zich in Nederland begon te verspreiden.

Het ministerie van Volksgezondheid wil zo snel mogelijk beginnen met het vaccineren van risicogroepen, schreef minister Kuipers vorige week aan de Tweede Kamer. Dit moet echter sneller gebeuren, en er moet een bredere groep mee worden bereikt dan het ministerie nu voor ogen heeft, vinden ervaringsdeskundigen, betrokken organisaties en een Amsterdamse huisarts met veel patiënten in de risicogroep.

De vaccinaties tegen apenpokken beginnen met een pilot in Amsterdam die is gericht op zo'n 2000 mensen die PrEP krijgen of daarvoor op de wachtlijst staan. PrEP is een medicijn dat beschermt tegen een infectie met hiv, het virus dat aids kan veroorzaken.

Te beperkt

Deze groep wordt daarna landelijk uitgebreid naar ruim 30.000 personen, inclusief mensen die hiv-positief zijn of een hoog risico lopen op een soa. Mensen die nauw contact hebben gehad met een besmet persoon, komen al in aanmerking voor een vaccin.

Iedereen kan het virus oplopen. De reden dat juist deze groep nu het vaccin kan krijgen, is dat tot dusver vrijwel alle bevestigde gevallen van apenpokken voorkomen bij mannen die seks hebben met andere mannen en verschillende seksuele contacten hebben, stelt Kuipers.

De overheid omschrijft de risicogroepen nu te beperkt, vindt Richard Keldoulis, woordvoerder van actiegroep PrEPnu. "Wij zien graag dat niet alleen de mensen voor vaccinatie in aanmerking komen die PrEP krijgen of bij de soa-poli's bekend zijn, maar de gehele groep mannen die seks hebben met mannen en verschillende seksuele relaties hebben", zegt hij. Dat zijn er volgens hem beduidend meer dan de 32.000 die nu in de brief worden genoemd.

Huisarts Adrie Heijnen sluit zich hierbij aan. Hij heeft een praktijk in Amsterdam en de helft van zijn patiënten bestaat uit mannen die seks hebben met mannen. Hij heeft twintig patiënten in behandeling die het virus hebben. Heijnen vreest dat het enorm lastig wordt om aan mensen uit te leggen waarom ze wel of niet tot de vaccinatiegroep behoren.

