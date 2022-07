Slecht jaar voor Alpengletsjers: 'Door de hitte smelten ze nu ook 's nachts'

"Een dag eerder, en ook ik had gevaar gelopen." Christian Ferrari stond zaterdag 2 juli vlak bij de Marmolada-gletsjer. Een dag later brak er een stuk af. Elf mensen kwamen om. Ferrari is hoofd van het gletsjer-comité van de alpinistenvereniging in het Noord-Italiaanse Trento. De club vrijwilligers monitort samen met lokale autoriteiten de gletsjers in de regio en staat in voor de veiligheid van de wandelpaden. Veel warmer dan gebruikelijk Over de oorzaak van de afgebroken ijsmassa op de Marmolada werden experts het snel eens. Al weken was het in de Alpen veel warmer dan gebruikelijk, waardoor de rots onder de gletsjer opwarmde en binnenin de gletsjer een stroom smeltwater ontstond. "Er ontstaat dan thermische spanning, die kan leiden tot instorting", legt Ferrari uit. De ongebruikelijke warmte is geen toeval. De gemiddelde temperatuur in de Alpen is als gevolg van klimaatverandering in de loop van de vorige eeuw met 2 graden gestegen. Een relatief sterke stijging in vergelijking met andere regio's. Maar of de gletsjerramp van vorige week rechtstreeks aan klimaatverandering te wijten is, kan Ferrari onmogelijk zeggen. "Dat is als zeggen dat de mens schuldig is aan de instorting van de Marmolada. Gletsjers en bergen zijn zoals ze zijn, omdat ze voortdurend instorten. De rotsen die je nu onderaan een berg ziet, zaten ooit bovenop. Dat gaat altijd zo." Alle gletsjers smelten Niet alleen voor de Marmolada, ook voor andere gletsjers in de Alpen is het een slecht jaar. Op zo'n 2500 meter hoogte bedraagt de temperatuur nu 16 graden. Ook 's nachts vriest het al weken niet meer. Correspondent Heleen D'Haens bezocht met Christian Ferrari de Presanella-gletsjer in Noord-Italië. In de video toont hij de gevolgen van klimaatverandering op de gletsjer:

Mirco Dezulian, uitbater van een berghut vlakbij de Presanella-gletsjer, ziet het met lede ogen aan. "Vroeger hadden we elke maand wel een flinke sneeuwstorm, ook in de zomer. Maar sinds een jaar of acht sneeuwt het niet meer. De gletsjer is grijs, hij mist de frisheid van de sneeuw." Naast berghut-uitbater is Deluzian ook een ervaren alpinist. De vraag of de toegenomen temperaturen het bergbeklimmen gevaarlijker maken, ontwijkt hij. "Het is niet omdat er op de Marmolada een catastrofe is gebeurd, dat dat overal in de Alpen gaat gebeuren. Hier kan je nog prima klimmen." Wat belangrijk is, zegt hij, is goed de temperatuur in de gaten houden. "Die heeft de belangrijkste rol bij expedities, in verband met aardverschuivingen en vallende stenen." Sowieso raadt hij klanten altijd aan zo vroeg mogelijk weg te gaan. "Zodra de zon opkomt, lopen de temperaturen op, begint alles te smelten en verandert de situatie. Maar dat is niets nieuws: het was altijd al de gewoonte van alpinisten om vroeg weg te gaan."

Meteoroloog Peter Kuipers Munneke over het smelten van gletsjers: "Gletsjers smelten niet alleen in Italië, maar wereldwijd. Bijna alle 200.000 gletsjers ter wereld krimpen momenteel. Dat komt doordat de opwarming van de aarde overal merkbaar is, ook hoog in de bergen. Wereldwijd is in de afgelopen eeuw bijna 20 procent van het gletsjerijs gesmolten. Sinds 1850 zijn de gletsjers in de Alpen bijna 40 procent gekrompen, waarvan alleen al 17 procent tussen 2000 en 2014. Zonder klimaatbeleid verdwijnt deze eeuw ruim een derde van het gletsjerijs. Maar ook als de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad, verdwijnt alsnog bijna 20 procent van al het ijs. Voor de Alpen zijn deze getallen veel groter, doordat de gletsjers relatief klein zijn en daardoor gevoeliger voor een stijging van de temperatuur. Met ambitieus klimaatbeleid verdwijnt deze eeuw nog ongeveer 63 procent van al het ijs in de Alpen, en bij ongeremde opwarming 90 tot 98 procent."