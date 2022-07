EK-debutant Noord-Ierland uitgeschakeld na verlies tegen Oostenrijk

De voetbalsters van Noord-Ierland zijn op hun eerste eindtoernooi al na twee wedstrijden uitgeschakeld. Na de verliespartij tegen Noorwegen van donderdag (4-1), werd er maandagavond ook van Oostenrijk verloren (2-0).

Voor Oostenrijk, dat zijn eerste wedstrijd met 1-0 van Engeland had verloren, is de volgende ronde nog steeds een mogelijkheid.

Oostenrijk was vanaf het eerste fluitsignaal dominant, mede doordat Noord-Ierland zich ingroef en slordig speelde. Dit leidde tot meerdere mogelijkheden en een goal voor het Alpenland.

Schiechtl scoort

In de 19de minuut tikte verdedigster Katharina Schiechtl een laag aangesneden vrije trap, die vanaf de rand van het strafschopgebied werd genomen, van dichtbij volledig vrijstaand in (1-0).

Na die goal bleef Oostenrijk, dat bij het vorige EK in 2017 de halve finale haalde, beter. Al moet gezegd worden dat de Noord-Ieren in het laatste kwartier van de eerste helft uit hun schulp kropen. Toch was de grootste kans vlak voor rust voor Oostenrijk. Een lob van Barbara Dust belandde via de vingertoppen van de Noord-Ierse keeper Jacqueline Burns op de lat.