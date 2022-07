Man gepakt voor leveren munitie aan verdachte moorden Alblasserdam, Vlissingen

De politie heeft een 36-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van het leveren van munitie aan John S. Dat is de man die wordt verdacht van de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen.

Uit politieonderzoek is gebleken dat de Amsterdammer eind april munitie heeft verkocht aan S., meldt het Openbaar Ministerie. Afgelopen donderdag werd zijn woning doorzocht. Daar werden onder meer verschillende vuurwapens, munitie, verdovende middelen en een groot geldbedrag aangetroffen. De politie heeft alles in beslag genomen voor onderzoek, meldt de regionale omroep Rijnmond.

De verdachte is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man nog zeker veertien dagen langer blijft vastzitten.

Drie doden

Bij de schietpartij op 6 mei in Alblasserdam kwamen een 34-jarige medewerker van de zorgboerderij en een 16-jarig meisje uit Dordrecht om het leven. Een 20-jarige vrouw en 12-jarige jongen raakten zwaargewond. Twee dagen eerder werd een man doodgeschoten in Vlissingen.

De 38-jarige John S. werd kort na de schietpartij in Alblasserdam aangehouden. Hij heeft eerder al bij de politie zijn betrokkenheid bekend.