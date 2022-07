De échte componist van het James Bonddeuntje is overleden

Zijn naam zal weinigen iets zeggen, maar zijn bekendste compositie wordt door iedere filmliefhebber onmiddellijk herkend: de Britse componist Monty Norman schreef in 1962 de muziek voor de allereerste Bondfilm Dr. No. inclusief het overbekende Bonddeuntje. Norman is op 94-jarige leeftijd overleden.

Zijn compositie was sindsdien te horen in de gunbarrel sequence aan het begin van de films, waarin geheim agent 007 te zien is vanuit de loop van een geweer.

Andere componist

De filmproducenten waren overigens niet tevreden met de door Norman gemaakte muziek. Ze vroegen een andere Britse componist om er nog eens goed naar te kijken. Deze man, John Barry, ging met het werk van Norman aan de slag en werd daarom lange tijd gezien als dé componist van de herkenningsmuziek van de James Bondfilms. Barry overleed in 2011.

Norman spande eind vorige eeuw een rechtszaak aan tegen de krant The Sunday Times, over een artikel waarin werd geclaimd dat Barry de componist van het deuntje was. Norman won die zaak.