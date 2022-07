Jakobsen beleeft zijn Tourdroom: 'Het is winnen en afzien, en ik geniet van allebei'

Op de rustdag vertelt Tour-debutant Fabio Jakobsen over zijn succesvolle eerste week, de gevreesde bergen en een rondje koffie voor zijn ploeggenoten. - NOS

Hoe beleef je je Tourdroom? "Het is winnen en afzien tegelijk. De eerste paar dagen waren een groot succes, daarna was het vooral afzien. Maar ik geniet er enorm van, van allebei. Je merkt wel dat het een andere koers is dan andere. Iedereen is hier op de toppen van zijn kunnen De gemiddelde snelheden in de eerste uren liggen bijzonder hoog." "Natuurlijk heb ik hier als jongen van gedroomd. Alleen, als je op die leeftijd ergens van droomt, weet je nog niet wat er allemaal bij komt kijken. Daar kom ik nu achter. Maar ik zit hier nog wel met frisse moed." "De Tourstart in Kopenhagen was enorm druk en bijzonder. Dat raakte mij. De eerste paar dagen in koers voelden nog niet heel anders dan anders. Maar na acht, negen dagen merk je dat er nog steeds heel hard wordt gereden. Dan weet je: nu gaan we de tweede week in. Nu gaan we zien wie er overblijven."

De eerste massasprint was vorige week meteen raak. Denk je er nog veel aan terug? "Natuurlijk, de beelden komen nog wel voorbij. Het doel was om in deze Tour een rit te winnen en dat is gelukt, dus we zijn al blij. Alles wat we nu nog kunnen doen, is een bonus. Maar het voldane gevoel is er nog steeds."

Bekijk de samenvatting van de tweede etappe van de Tour de France, die de renners van het Deense Roskilde naar Nyborg voerde.

"Ik hoop nog maximaal vier keer en minimaal twee keer te kunnen sprinten. Dat hangt ook van het peloton af, of er voldoende ploegen over zijn die voor een sprint willen gaan." "Of het moeilijk is om te moeten wachten op een volgende sprintmogelijkheid? Het hoort erbij, dat is een grote ronde. Ik had liever wat meer sprints gezien, maar dat is helaas niet het geval deze Tour. Ik sleur me over de bergen heen met die ritten in mijn gedachten."

In de eerste bergetappe kwam je, omringd door ploeggenoten, een tijdje na de bus binnen. Hoe doe je dat de komende dagen? "Ik was zondag iets minder in vorm, dus ik moest wat eerder lossen. We willen uiteraard niet dat ik ontplof op een beklimming om vervolgens niet op tijd binnen te komen. Uiteindelijk kreeg ik mijn ploegmaten bij me en reden we relatief makkelijk binnen de tijdslimiet."

Fabio Jakobsen bedankt een ploeggenoot na zijn fraaie etappezege

"De Tour is je energie verdelen. Ik heb een sterke ploeg en door mijn ploeggenoten kom ik op tijd binnen. Als er vooraan geen kans meer is om te winnen, wil iedereen ook graag wachten. Want met hoe meer ze bij mij zijn, hoe makkelijker het is voor iedereen. Als goede ploegmaat willen ze dat allemaal."

Daarom haalde je vanochtend ook koffie voor je ploeggenoten? "Ja, dan kan ik nog iets terugdoen. Waarschijnlijk ben ik één van de snelsten op het vlakke, dus dan ben je bergop een van de traagsten. Zeker op de lange beklimmingen."

"Daar is de koffie", aldus Fabio Jakobsen in de rustdag tegen zijn ploeggenoten

"Mijn ploeggenoot Michael Mørkøv zei zondag voor de etappe al tegen me: waarschijnlijk moet je in zo'n eerste bergrit nog wat wennen, dat is normaal, dat hebben de meeste sprinters. We blijven bij je, ga vooral niet over de limiet, we hebben tijd vandaag." "Dan is zijn ervaring natuurlijk wel enorm belangrijk. En ben ik blij dat ik hem vanochtend een cappuccino terug heb kunnen geven."

Kijk je op tegen de komende dagen, met lange, steile beklimmingen, maar donderdag ook de Alpe d'Huez? "Dat is eigenlijk de rit die ik het meeste vrees, maar waar ik tegelijkertijd ook wel naar uitkijk. Ik hoop alleen dat ik op de Alpe d'Huez kan genieten van al het volk dat er staat, en natuurlijk met name in de Nederlandse bocht. Dat gaat zeker wat met me doen." "Maar ik hoop dat ik even de tijd heb om die momenten in me op te nemen. En dat ik niet scheel aan het kijken ben omdat ik van bocht naar bocht aan het strijden ben. Ik denk dat de conditie goed genoeg is om het op die manier aan te pakken. Maar je moet geen slechte dag hebben."