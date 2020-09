Mediahuis aast op Noordelijke kranten

De Belgische krantenuitgever Mediahuis is in gesprek met de Noord-Nederlandse NDC mediagroep over een overname van het bedrijf. NDC mediagroep geeft onder meer het Dagblad van het Noorden, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant uit. Het Belgische Mediahuis is al eigenaar van onder andere De Telegraaf en NRC.

Mediahuis praat met aandeelhouders FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds over de verkoop van aandelen, bevestigt de directie van NDC tegen het Dagblad van het Noorden. De gesprekken zouden "constructief" verlopen en in een "vergaand stadium verkeren".

Verlies

Het zelfstandig voortbestaan van de kranten in het noorden staat al langere tijd op losse schroeven. Directeur Pier Baarsma van NDC zei in februari tegen de regionale omroep RTV Noord dat de situatie niet lang vol te houden is. "Wanneer we niet binnen twee jaar kunnen aantonen zelfstandig verder te kunnen, worden we verkocht." Het mediabedrijf schrijft al twee jaar op rij rode cijfers.

In Nederland is Mediahuis eigenaar van NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten in Limburg, Noord- en Zuid-Holland, zoals het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en De Limburger.

NDC mediagroep is uitgever van Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, zeven nieuwsbladen en veertig weekbladen in Noord-Nederland, Flevoland en de Kop van Overijssel.

Belgische eigenaren hebben een sterke positie op de Nederlandse dagbladenmarkt. Naast het Belgische Mediahuis is ook DPG Media van de Belgische familie Van Thillo actief in ons land. Zij hebben een meerderheidsbelang in onder meer het AD, Trouw, Het Parool en de Volkskrant. Eind vorig jaar lijfde DPG Media de Nederlandse activiteiten van mediabedrijf Sanoma in.