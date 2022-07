'Zomergolf op z'n retour', meldt centaurus zich als variant voor het najaar?

Hij lijkt op z'n retour, de coronagolf die veel Nederlanders de voorbije weken plaagde. Dat zei het RIVM vorige week althans. Maar wetenschappers in India signaleren dat weer een nieuwe subvariant zich heeft aangediend: BA.2.75, ook wel centaurus genoemd. Wetenschappers houden er rekening mee dat die het dit najaar wel eens goed kan gaan doen.

"Momenteel zitten we in een golf die misschien alweer iets aan het afzwakken is", zei viroloog Marion Koopmans afgelopen weekend in de Volkskrant. "Alles wat nu opduikt, is in die zin relevant omdat die de dominante variant van het najaar zou kunnen worden."

Maar waar hebben we nu precies mee te maken? Eerst iets meer over centaurus.

In zekere zin is dat een sub-sub-variant van omikron, een soort kleinkind dus. Centaurus is een nazaat van omikronversie BA.2, die weer voortkwam uit het oorspronkelijke omikron. Versie BA.2 is de variant die afgelopen februari dominant was in Nederland. Die moest het uiteindelijk afleggen tegen BA.5, die deze zomer tot besmettingen leidde.

Inmiddels zien we BA.2 weer terug op het toneel en wel in de gedaante van BA.2.75. De variant is dus in India waargenomen, maar ook in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

'Steeds een kleine verbetering'

Wetenschappers die zich bezighouden met centaurus wijzen op acht veranderingen ten opzichte van BA.2, veranderingen aan de 'stekeltjes' van het coronavirus (het spike-eiwit). Die mutaties zouden ervoor kunnen zorgen dat centaurus beter de weg vindt langs antistoffen. Als dat klopt, maakt het dus niet uit of je in het verleden al covid hebt gehad of bent gevaccineerd.

"We zien dat coronavarianten steeds een kleine verbetering doormaken. Tegelijkertijd zie je dat de immuniteit niet heel langdurig is", stelt Louis Kroes (LUMC). "Die twee factoren samen zorgen voor nieuwe coronagolven en zo kunnen mensen steeds opnieuw besmet raken."