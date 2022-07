Gemis Van Veenendaal biedt Oranje ook kansen: 'Zit genoeg in dit team'

Het uitvallen van Sari van Veenendaal, keeper en aanvoerder van het Nederlands elftal, is een gemis voor de ploeg van bondscoach Mark Parsons. Maar, zeggen analisten Leonne Stentler en Loes Geurts, het biedt de ploeg ook kansen. Parsons noemt het "hartverscheurend voor Sari en het team", noemt zijn aanvoerder "heel belangrijk", maar geeft ook direct een positieve draai aan het geheel. Elk nadeel heb z'n voordeel, dus. "Ik weet zeker dat we deze situatie aangrijpen om dichter tot elkaar te komen." Bekijk hieronder de reactie van de bondscoach op het vertrek van Van Veenendaal.

Ook Geurts en Stentler willen niet te lang stilstaan bij het wegvallen van de beste keeper van het WK van 2019. "Na de wedstrijd en tot vandaag zal de blessure van Van Veenendaal zeker wel een dingetje zijn geweest, maar daarna is het ook door. Woensdag staat er alweer een nieuwe wedstrijd op het programma", zegt Geurts. Stentler: "Het biedt wel perspectief dat iemand anders nu wellicht kan opstaan." Toch is de rol van Van Veenendaal niet te onderschatten, zegt de oud-international. "Ze zorgt ervoor dat het team bij elkaar blijft en maakt anderen veel belangrijker dan zichzelf. Van Veenendaal is altijd bezig om ervoor te zorgen dat iedereen op z'n best is." Dat beaamt ook keeper Geurts, die door haar zwangerschap het EK mist. "Het is een groot gemis, dat zeker." "Maar", zegt Geurts, "ik denk dat er genoeg meiden zijn die het op kunnen pakken. Niet per se die rol, want Sari is Sari."

De laatste jaren ontstond er discussie over de keuze voor Van Veenendaal onder de lat. Na het WK van drie jaar geleden was de 31-jarige keeper namelijk niet altijd een baken van rust en betrouwbaarheid. Stentler snapt de discussie wel, al zit de kracht van Van Veenendaal volgens haar ook vooral in "de dingen die wij niet zien". "Ik ben ook kritisch op haar spel geweest, maar het hele pakket maakt haar wel belangrijk. Haar rol achter de schermen is zo groot. Op toernooien staat ze op en groeit ze." Sleeptouw Stentler is ervan overtuigd dat de Nederlandse ploeg het gemis van Van Veenendaal goed kan opvangen. "De wedstrijd tegen Zweden heeft mij heel veel hoop gegeven. Er zitten er genoeg in het team die hiermee om kunnen gaan en de boel op sleeptouw willen nemen." Het opvullen van het gat dat Van Veenendaal achterlaat, is niet het enige dat Oranje in haar greep houdt. Aniek Nouwen kampt met een enkelblessure en Jackie Groenen liep corona op en mag pas weer spelen als ze negatief en klachtenvrij is. De gifbeker moet leeg, zegt Stentler. "Dat zorgt er wel voor dat het team hechter en doelgerichter wordt."

Quote Ze heeft katachtige reflexen en een hele goede trap, beter dan die van Van Veenendaal. Leonne Stentler over Daphne van Domselaar

Nu de ervaren keeper op weg naar huis is, wacht haar opvolger een flinke uitdaging. Woensdag tegen Portugal staat de 22-jarige Van Domselaar vanaf het allereerste fluitsignaal onder de lat. Stentler is te spreken over hoe Van Domselaar haar vuurdoop tegen Zweden doorstond. "Hoe ze het oppakte was heel knap. Ze heeft katachtige reflexen en een hele goede trap, beter dan die van Van Veenendaal." Bekijk hieronder het interview met invalkeeper Daphne van Domselaar na Nederland-Zweden:

Ook Geurts, die een rentree in Oranje na haar zwangerschap nog niet helemaal uit haar hoofd heeft gezet, vond Van Domselaar goed invallen. "Ik maak me geen zorgen. Het zag er tegen Zweden rustig en stabiel uit." Toch valt het nog maar te bezien hoe de jonge doelvrouw de handschoen oppakt. Stentler: "Nu heeft ze twee dagen de tijd om ernaartoe te leven. Dan komt er een hoop meer spanning bij kijken, nu gaan we pas echt zien of ze er staat." "Ik kan me voorstellen dat je meer zenuwen krijgt, maar het scheelt dat woensdag niet de finale gespeeld wordt", vult Geurts aan.