'Belastingdienst lekte vertrouwelijke informatie aan Uber'

De Belastingdienst lekte informatie over een internationale belastingcontrole aan Uber. Daarnaast "traineerde en vertraagde" de fiscus het onderzoek van andere EU-lidstaten, concludeert het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) op basis van interne documenten van het techbedrijf.

De Belastingdienst ontkent tegen de NOS dat de geheimhoudingsplicht is geschonden of dat er onderzoek is vertraagd. In een reactie laat de dienst weten dat de procedures "correct zijn doorlopen - met in achtneming van de geldende tijdspaden".

In Nederland deden Platform Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad onderzoek naar de zogenoemde Uber Files. De documenten, die bestaan uit e-mails, notulen, memo's en chatberichten, werden in eerste instantie gelekt naar de Britse krant The Guardian, die ze doorspeelde aan het ICIJ.

Gisteren bleek al uit de Uber Files dat oud-eurocommissaris Neelie Kroes heimelijk lobbyde voor Uber, terwijl dit verboden was door de Europese Commissie.

'Sterke band'

In 2014 startten verschillende Europese lidstaten met belastingonderzoek naar Uber. Ze dienden daarvoor informatieverzoeken in bij de Nederlandse Belastingdienst. Ze hoopten via Nederland chauffeursinformatie te krijgen omdat het Europese hoofdkantoor in Amsterdam staat.

Uber zag het delen van die gegevens niet zitten en hoopte op de Nederlandse fiscus als beschermmuur tegen de andere Europese belastingdiensten. 'We kunnen ze gebruiken om het onderzoek te vertragen', schreef Ubers hoofd van de juridische afdeling in Europa in een interne mail.

In andere mails bleek dat het bedrijf een "sterke band" met de Nederlandse Belastingdienst ervoer. Onderling zeiden Uber-werknemers dat de dienst zich "meewerkend" en "beschermend" opstelde ten opzicht van de multinational. Nederland beloofde dat "het delen van partner-data absoluut de laagste prioriteit" heeft, schreef een Europese Uber-werknemer aan het hoofdkantoor.

Lekken

Uit de documenten blijkt volgens de journalisten ook dat een contact bij de Belastingdienst meerdere malen vertrouwelijke informatie over het onderzoek lekt aan Uber.

"De Belastingdienst is hier flagrant in overtreding", zegt hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit Leiden tegen Investico over het heimelijk delen van informatie Uber. "Dat is op z'n minst een integriteitsschending, maar dit onderzoek doet denken dat Nederland de geheimhoudingsplicht opzettelijk geschonden heeft ten faveure van Uber. Dat is strafbaar."

Bovendien lijkt het volgens de hoogleraar niet om "een soloactie van een losgeslagen inspecteur" te gaan. "Het ministerie lijkt aan de touwtjes te trekken, ingegeven door de wens om Uber een fiscaal aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden."

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van vragen van Investico, Trouw en FD intern onderzoek gedaan. De dienst herkent zich op basis daarvan niet in het verhaal. Er zou geen sprake zijn van het schenden van de geheimhoudingsplicht, het traineren van informatieverzoeken of het bevoordelen van Uber.

In het algemeen zegt de fiscus tegen de NOS: "De Belastingdienst houdt zich zover mogelijk aan de internationaal afgesproken termijnen, maar is daarbij onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het informatieverzoek, de benaderbaarheid van de data en de medewerking van de informatiehouder." De informatiehouder zou in dit geval Uber zijn.

Geen excuses van Uber

"Uber is vandaag de dag een ander bedrijf", laat Uber-topvrouw Jill Hazelbaker in reactie op vragen over het lek weten aan het journalistieke consortium. Uber zegt zich overal aan belastingwetten en regels te houden, en naar een open en transparante relatie met belastingautoriteiten te streven.

"We zullen geen excuses maken voor gedrag uit het verleden dat niet in overeenstemming is met onze huidige waarden", zegt het bedrijf aan de journalisten. "We vragen het publiek ons te beoordelen op wat we de laatste vijf jaar gedaan hebben, en wat we in komende jaren doen."