Dumoulin: 'Kans vrij klein dat ik voor een etappeoverwinning kan gaan'

Dumoulin: 'Ben laatste man voor Roglic en moet volle bak doorrijden naar finish' - NOS

"Ik wil op niveau komen en voelen dat ik weer tot de besten van de wereld behoor", zo omschrijft Tom Dumoulin zijn grootste persoonlijke doel voor de komende twee weken van de Tour de France. "Als ploeg doen we het geweldig", zegt Dumoulin, terugkijkend op de eerste Tourweek van Jumbo-Visma. Dat hij zelf op meer had gehoopt, is inmiddels duidelijk. "Maar of ik dat ook echt mocht verwachten na zo'n lange periode van inactiviteit? Misschien niet. Ik weet ook dat het niet elke koers feest kan zijn." Dumoulin heeft onder meer door een slepende knieblessure bijna een jaar niet gekoerst.

Tom Dumoulin op kop van het peloton - Reuters

Dumoulin, na negen etappes veertiende in het algemeen klassement op 3.22 minuten van leider Primoz Roglic, kijkt vol goede moed vooruit en schikt zich in zijn rol als knecht van Roglic. "Ik moet de laatste man zijn voor Primoz, maar ik heb wel de rol om volle bak door te rijden tot de finish." "Als het ontploft en ik kan de groep favorieten niet meer volgen, is het niet de bedoeling dat ik rustig naar de finish peddel en twintig minuten later over de finish rijd." Etappezeges Nu Jumbo-Visma de gele trui in bezit heeft, verwacht Dumoulin dat de ploeg het behalen van etappezeges niet meer hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. "We zullen niet meer volle bak rijden om een kopgroep terug te halen. Dat is onze taak nu niet meer." "Als het een keer zo uitkomt dat ik in een ontsnapping mee moet sluipen, zal ik dat zeker doen. Maar dan moet dat toevallig een keer in het plan passen. Dat ik bijvoorbeeld de hoogst geklasseerde renner ben en andere ploegen achter mij aan moeten rijden. Maar die kans acht ik vrij klein. Normaal gesproken zullen de komende twee weken in het teken staan van het verdedigen van de gele trui." Die gele trui zit inmiddels om de schouders van de 30-jarige Roglic. "Hij ziet er kalm en gefocust uit", aldus Dumoulin. "Op dit moment voelt hij zich goed en sterk. We moeten het wel slim blijven aanpakken, want Primoz heeft ook wel gemerkt dat zijn concurrenten Pogacar en Bernal een heel hoog niveau hebben en met hem kunnen wedijveren. Hij moet zuinig zijn."

Primoz Roglic krijgt de gele trui na de negende etappe - Reuters