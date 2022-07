Madurodam voegt vier gemeentes toe aan incomplete Statenzaal

"Madurodam dacht direct mee met het vinden van een oplossing. Van de ontbrekende gemeenten komt een banier te hangen, zodat alle twaalf gemeenten vertegenwoordigd zijn. Madurodam zorgt voor de productie én organiseert een onthullingsmoment. Ik ben buitengewoon verrast en tevreden over de voortvarendheid waarmee Madurodam dit heeft opgepakt", aldus burgemeester Danny de Vries bij RTV Utrecht .

Acht van de twaalf gemeenten die aanwezig waren bij de eerste Vrije Statenvergadering zijn in Madurodam al vertegenwoordigd met een raamdecoratie in de Statenzaal. De burgemeester van Oudewater kwam er bij een bezoekje aan "Nederland in het klein" toevallig achter dat het niet compleet was. Hij zocht direct contact met het museum.

De banieren van Oudewater, Gorinchem, Gouda en Monnickendam worden in Madurodam toegevoegd aan de Statenzaal. In de ruimte ga je terug naar het Dordrecht van 1572, waar de eerste Vrije Statenvergadering van Nederland werd gehouden.

Ook de directeur van Madurodam, Sander Gielen, is blij dat een en ander zo is opgelost. Helemaal omdat ze ook in het museum dit jaar stilstaan bij het feit dat ons land 450 jaar bestaat: "Als je aandacht geeft aan de herdenking van 450 jaar 1572 , moet het wel kloppen. Daarom ben ik blij dat burgemeester De Vries dit heeft aangekaart. En ik waardeer het zeer dat de burgemeesters van de vier gemeenten zelf hun banier komen onthullen."

Eerste Vrije Statenvergadering

Twaalf gemeenten namen deel aan de eerste Vrije Statenvergadering: Alkmaar, Dordrecht, Edam, Enkhuizen, Gorinchem, Gouda, Haarlem, Hoorn, Leiden, Medemblik, Monnickendam en Oudewater. De vergadering was een keerpunt in de Tachtigjarige oorlog. Nederland kwam onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen de Spaanse bezetters. Het begin van Nederland.