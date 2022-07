'Moeder van moordenaar Abe nooit gedwongen tot donaties'

De Japanse Verenigingskerk zet leden niet onder druk om grote donaties te geven, zegt een leider van de religieuze organisatie in de nasleep van de moord op Shinzo Abe. De moordenaar van die Japanse oud-premier heeft gezegd dat zijn moeder failliet is gegaan door schenkingen aan de kerk, maar de kerk ontkent dwang.

Tomohito Tanaka, de leider van de Japanse tak van de kerk, ging op een persconferentie in op de aantijgingen. De 41-jarige schutter Tetsuya Yamagami zou tot zijn daad zijn gekomen omdat hij meende dat Abe banden had met de Verenigingskerk. Zijn moeder is volgens hem in 2002 failliet gegaan door grote schenkingen aan de kerk.

Tanaka bevestigde dat de moeder sinds 1998 lid is van de kerk. Ze zou tussen 2009 en 2017 minder actief zijn geweest, maar het afgelopen halfjaar zou ze weer maandelijks zijn langsgekomen.

Specifiek ingaan op de donaties van de vrouw wil Tanaka niet zolang het politieonderzoek loopt. Wel benadrukte hij dat grote schenkingen nooit afgedwongen worden. "De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het individu. Grote bedragen worden in dank aanvaard, maar niets is verplicht."

Abe had geen banden

Tanaka vulde aan dat Abe geen lid was van de kerk en geen officiële banden ermee had. Wel heeft hij in het verleden zijn bewondering uitgesproken voor vredespogingen op het Koreaanse schiereiland, waar de kerk in 1954 werd opgericht door Sun Myung Moon.

De Verenigingskerk, waarvan leden naar hun kerkleider ook wel Moonies worden genoemd, is internationaal bekend van de massale trouwerijen die Moon voor zijn volgelingen hield. Wereldwijd telt de kerk enkele miljoenen leden, onder wie een paar honderdduizend Japanners.

Critici spreken van een sekte. De kerk werd er in het verleden vaker van beticht leden uit te buiten en Moon zelf is in de VS veroordeeld voor belastingontduiking. Zijn aanhangers noemen die beschuldigingen politiek gemotiveerd. Tanaka zei dat sinds de kerk in 2009 handhavingsmaatregelen instelde er geen grote problemen meer zijn gemeld.

Kerkgebouw beschoten

Afgelopen weekend meldden Japanse media dat Yamagami aanvankelijk een aanslag had willen plegen op de Verenigingskerk zelf, maar om onduidelijke redenen zijn aandacht op Abe heeft gericht.

De politie van de plaats Nara, waar de moordaanslag plaatsvond, meldde vandaag dat er kogelgaten zijn gevonden in het Verenigingskerkgebouw van de stad. Yamagami heeft bekend dat hij een dag voor de moord het gebouw onder vuur heeft genomen in een oefenronde. Gelovigen hebben daar niks van gemerkt.