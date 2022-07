Verbeteringsplan Rotterdam-Zuid loopt achter op schema

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), wat in 2012 werd gestart om het leven in de achterstandswijk te verbeteren en wat nu op de helft is, heeft nog geen kwart van de einddoelen behaald, wat wel het streven was.

Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport over de resultaten van het investeringsprogramma, waarin de gemeente samen met het Rijk en woningcorporaties afgelopen tien jaar meer dan een miljard euro investeerden.

Er staat wel dat de resultaten in de buurt komen, schrijft de regionale omroep Rijnmond. Zo vinden relatief veel mensen werk. Volgens het rapport zijn die resultaten anderhalf keer beter dan in Rotterdam-Noord.

Huizen opkopen

Ook is duidelijk dat de gemeente de komende twee jaar duizend huizen van particuliere eigenaren wil opkopen in de wijk. Doel is, door ze te verkopen aan woningcorporaties, om ze op te knappen of te slopen en er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. Nu laten huisjesmelkers ze verpauperen en buiten ze huurders uit.

Daarnaast komt een extra programmaonderdeel dat moet voorkomen dat criminelen kinderen ronselen.

Tien uur extra les per week

Het doel van het NPRZ is van meet af aan geweest om arme Rotterdammers een betere opleiding te geven en hen zo naar goedbetaalde banen te leiden waardoor ze een stabiel leven kunnen opbouwen. Dat leek te lukken door kinderen op scholen tien uur per week extra les te geven.

Door corona is het resultaat daarvan ingezakt. Doordat ze vaak in kleine huizen wonen en er vaak stress is omdat er te weinig geld is, en ze thuis moesten leren, zijn de extra schooluren erbij ingeschoten.

Voorloper van andere projecten

De steun van het Rijk voor het NPRZ loopt tot eind dit jaar. Het is nog niet bekend hoeveel het Rijk de komende tien jaar investeert. Inmiddels zijn er negentien langlopende ontwikkelingsprogramma's in Nederlandse steden voor achterstandswijken waar bij elkaar meer dan een miljoen mensen wonen, zoals in Amsterdam-Zuidoost, Zaanstad, Groningen, Eindhoven, Breda en Heerlen. Het NPRZ is de voorloper daarvan.