Paulis zet na olympisch goud en brons punt achter roeicarrière

Ilse Paulis heeft besloten een punt te zetten achter haar carrière als roeier. De 28-jarige Paulis heeft twee olympische medailles veroverd in haar loopbaan: goud in 2016 en brons in 2021.

De keuze om te stoppen was niet makkelijk, legt Paulis uit. "Roeien is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik ga het missen, dat doe ik nu al, maar ik weet dat het de juiste keuze is."

Ze vindt het goud op de Olympische Spelen van 2016, dat ze samen met Maaike Head won in de lichte dubbeltwee, een van haar mooiste momenten. "We hebben toen het beste uit elkaar gehaald en er zó hard voor gewerkt. Daar in Rio kwam toen alles samen."