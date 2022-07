Vanavond op tv: Premier Rutte in Oekraïne • Heropening zaak Peter R. de Vries • 'Belastingdienst lekte informatie aan Uber'

Voor het eerst sinds de Russische invasie is premier Rutte in Oekraïne. Hij bezoekt verschillende door de oorlog getroffen steden en heeft een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky.

Heropening zaak Peter R. de Vries

Vandaag was er een extra zitting in de rechtszaak tegen de verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Donderdag zou de rechtbank uitspraak doen, maar door het aantreden van een nieuwe getuige is het vonnis uitgesteld.

Nieuwsuur-verslaggever Mark Schrader was bij de zitting en vertelt vanavond in de uitzending over de laatste ontwikkelingen in de zaak.