'Heel kwalijk dat Beek geen onderzoek wil doen naar oorlogsverleden'

De Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg is "verbaasd en geschokt" dat de gemeente Beek geen onderzoek gaat doen naar de rol van de gemeente bij de roof van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Makelaars, notarissen en kopers verdienden tijdens de oorlog flink aan de woningen van Joden, weet Ernst de Reus, voorzitter van de Joodse geloofsgemeenschap in Limburg. "Het staat vast dat ook de gemeente Beek huizen van Joodse inwoners heeft gekocht en daarom is het noodzakelijk om te kijken naar wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Ik vind het heel kwalijk dat de gemeente dit niet doet."

Op initiatief van De Reus onderzoeken andere Limburgse gemeenten - onder meer Roermond, Maastricht en Venlo - op dit moment wel hoe ze tijdens de Tweede Wereldoorlog met vastgoed van Joden om zijn gegaan.

Beek is, voor zover bekend bij 1Limburg, de enige Limburgse gemeente die zélf onroerend goed van Joodse inwoners aanschafte. Zo staat vast dat NSB-burgemeester Paul Schmalbach een bejaard Joods echtpaar dwong om hun woning aan hem af te staan. Officiële documenten tonen aan dat Beek drie woningen of percelen kocht van Joodse inwoners.

Gesprek is gewenst

Juist daarom is het volgens De Reus zo pijnlijk dat de gemeente geen onderzoek gaat doen. "Wij voelen ons als Joodse gemeenschap verantwoordelijk om alles te doen wat mogelijk is en gaan dan ook zeker actie ondernemen als de gemeente Beek weigert om onderzoek te doen. Ik zou hierover graag met de wethouder in gesprek gaan."

Waarom de gemeente Beek geen onderzoek wil doen is niet duidelijk. Verantwoordelijk wethouder Ralph Diederen heeft aan de regionale omroep L1 laten weten "geen intentie te hebben" om onderzoek te laten doen.