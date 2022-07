Vingegaard niet langer de onbevangen verrassing: 'Ik voel steeds meer druk'

Dat Jonas Vingegaard vorig jaar tweede werd in de Tour de France, hadden weinigen verwacht. Dit jaar is de rol van de 25-jarige Deen compleet anders. Hij heeft met Primoz Roglic bij Jumbo-Visma een gedeeld kopmanschap. "Ik voel steeds meer druk", zegt hij op de rustdag na de eerste negen etappes. "Vorig jaar was ik in de Tour om Primoz te helpen", vergelijkt Vingegaard. Toen Roglic de Tour na meerdere valpartijen moest verlaten, werd Vingegaard tijdens de koers opeens de kopman. "Dat is nu natuurlijk anders en daardoor ook mijn focus in de eerste week." "Vorig jaar was ik ontspannener, toen maakte het niet veel uit of ik tijd zou verliezen. Dit jaar is dat het tegenovergestelde. Nu willen we juist geen tijd verliezen."

Juli 2021: Vingegaard (l) met zijn dochter op het podium in Parijs - AFP

Dat ging in de kasseienetappe naar Arenberg, op de vijfde Tourdag, bijna mis. Vingegaard kreeg materiaalpech en wisselde vervolgens meerdere keren van fiets. "Het moet er grappig hebben uitgezien", lacht de Deen. "Eerst kreeg ik de fiets van Nathan (Van Hooydonck, red.), maar die was twintig centimeter te hoog. Ik kon de trappers niet rondkrijgen als ik op het zadel zat. Daarna heb ik nog twee keer gewisseld van fiets."

Jonas Vingegaard heeft pech in de kasseienrit en dan begint het geklungel. - NOS

De schade viel uiteindelijk mee. Vingegaard kwam uiteindelijk slechts dertien seconden later dan Tadej Pogacar over de finish, waar gevreesd werd voor meer tijdverlies. "Met dank aan de beste helpers van de wereld, zij hebben mijn klassement gered die dag." Ook ten opzichte van die teamgenoten merkt Vingegaard dat zijn rol veranderd is. "Ik moet andere dingen doen nu, bijvoorbeeld m'n ploeggenoten motiveren. Ik ben me aan het ontwikkelen in deze rol."

De toptien van het algemeen klassement na de negende etappe - NOS

In de etappe naar La Super Planche des Belles Filles maakte Vingegaard zijn favorietenrol al enigszins waar. Hij kon in de laatste meters bergop nog versnellen, alleen Pogacar wist hem nog te achterhalen. "Hij was heel sterk", was Pogacar vervolgens lovend over zijn Deense concurrent. "Ik denk dat hij nu misschien wel de sterkste klimmer in de wereld is." Vingegaard is op zijn beurt net zo lovend over de drager van het geel. "Hij ziet er heel, heel sterk uit, zonder twijfel de man om te verslaan." Ook zijn UAE-ploeg oogde sterk in de eerste week, volgens Vingegaard. "Hij heeft een goed team, vooral voor in de bergen."

Vingegaard (rechts) in duel met Pogacar - Reuters

Hoe Vingegaard de Sloveen dan toch gaat proberen te verslaan in de resterende twee weken? "We hebben een plan, maar dat ga ik niet op televisie vertellen." Na negen etappes kijkt Vingegaard tegen een achterstand van 39 seconden aan in het algemeen klassement. De Jumbo-Visma-renner aast niet alleen op de gele trui, ook een etappezege ziet hij wel zitten. En als hij er dan eentje uit zou mogen kiezen, dan zou hij wel op de Alpe d'Huez (donderdag 14 april) als winnaar over de streep willen komen. "Dat is een speciale klim in de Tour. Daar staan altijd zo veel toeschouwers en die berg komt heel vaak terug in de Tour."

