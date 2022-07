Premier Rutte brengt bezoek aan Oekraïense hoofdstad Kiev

"We hebben natuurlijk allemaal de foto's gezien, maar om hier zelf te staan...", zei Rutte bij een bezoek aan de verwoeste stad Irpin. "Het totaal tegenovergestelde van beschaving, van fatsoen. Dat het ene land het andere land binnenvalt en dit soort enorme chaos aanricht. Zoveel mensen zijn omgekomen. Het is echt verschrikkelijk."

Premier Mark Rutte is vandaag op bezoek in Oekraïne om onder andere met president Zelensky te praten over wapenleveringen, humanitaire hulp en voedseltransporten. Hij bezoekt onder andere Irpin, waar nog maar weinig van over is. - NOS

Het is de eerste keer dat Rutte Oekraïne bezoekt sinds het land op 24 februari werd aangevallen door buurland Rusland. In mei heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken al wel een bezoek gebracht aan het land.

In juni bezochten de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Scholz en de Italiaanse premier Draghi Kiev om te praten met Zelensky.

172 miljoen aan steun

Op het programma van Rutte staat vandaag ook een bezoek aan de getroffen voorsteden van Kiev: Borodyanka, Boetsja en Irpin. Vanmiddag volgt een persconferentie met ook president Zelensky. Het gesprek zal onder meer gaan over de Nederlandse steun aan het land.

Voorafgaand aan dat gesprek zei Rutte dat een persoonlijke ontmoeting met de president meerwaarde heeft. "Zelensky en ik bellen regelmatig, maar ik wilde hier echt zelf zijn, zodat we meer tijd hadden. Maar ook om dit nu zelf te kunnen zien."

"Ook om Nederland te vertellen: er is een reden waarom wij Oekraïne helpen. Er is een reden dat we ook in Nederland bereid zijn met elkaar de gevolgen ervan te accepteren. Stijgende prijzen, hogere energielasten. En die reden ziet u hier achter mij", zei Rutte met een blik op een ingestort flatgebouw.

Uit eigen voorraad

Nederland heeft tot nu toe voor ruim 172,7 miljoen euro aan militaire goederen geleverd, zo meldde minister Ollongren van Defensie onlangs aan de Tweede Kamer. Er worden nog drie extra pantserhouwitsers naar Oekraïne gestuurd en daarmee komt het aantal in totaal op acht. Het gaat om het zwaarste geschut van de Nederlandse landmacht.

Op de vraag of Nederland nog meer kan doen, antwoordde Rutte dat Nederland nu al ten koste van de eigen voorraden levert. "Ook Nederland zal voorraden moeten gaan aanvullen, maar het is zo belangrijk dat we nu hier helpen en ervoor zorgen dat Oekraïne zich kan verdedigen", zei de premier. "Het stopt niet."