Rechtbank stelt uitspraak in zaak Peter R. de Vries uit

Volgens het Openbaar Ministerie was het niet mogelijk om zijn verklaringen eerder te verstrekken, omdat er eerst afspraken gemaakt moesten worden over de veiligheid van de getuige. Zowel hijzelf als het OM denkt dat hij gevaar loopt. Zolang de getuigenbescherming niet geregeld was, lagen zijn verklaringen daarom in de kluis.

Getuige 5089 meldde zich vorig jaar bij een wijkagent om zijn verhaal te doen. De advocaat van Delano G. vond het ergerlijk dat het OM nu pas met de getuige op de proppen is gekomen.

Een nieuwe datum voor het vonnis is nog niet bepaald. Na de zomer worden eerst nieuwe zittingen gepland om de getuigenverklaring te bespreken.

In de Amsterdamse rechtbank was vandaag een extra zitting ingelast, nadat de rechtbank vorige week het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries heropende. Donderdag zou de rechtbank uitspraak doen. Tegen Delano G. en Kamil E. is levenslang geëist.

De rechtbank stelt het vonnis uit in de zaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. De verdediging van verdachte Kamil E. had daarop aangedrongen.

Arrestaties

De nabestaanden van Peter R. de Vries hebben begrip voor het uitstel in de zaak, al keken ze erg uit naar het vonnis. "Maar er is de afgelopen dagen veel aan het licht gekomen over de achtergrond en mogelijke opdrachtgevers", zegt hun advocaat Annemiek van Spanje. "Daar zijn ze heel dankbaar voor en altijd benieuwd naar geweest."

Het OM gaf vandaag geen details over de inhoud van de verklaringen van getuige 5089. Verschillende media berichtten afgelopen weekend al dat hij een verband legt met de organisatie van Ridouan Taghi.

Vorige week hield de politie drie nieuwe verdachten aan voor de moord op De Vries. Een van hen is de 27-jarige Krystian M., die volgens het Openbaar Ministerie nauw contact hield met de uitvoerders van de moord en hen aanstuurde.

In een andere zaak is deze uit Polen afkomstige M. door het OM genoemd als een contactpersoon van de organisatie van Taghi. Hij zou vaker klussen voor de groep hebben uitgevoerd. M. werd in zijn cel aangehouden, omdat hij al vastzat voor een andere zaak.

De andere twee verdachten werden opgepakt op Curaçao en in Spanje. Wat hun mogelijke rol is geweest, is nog onduidelijk.